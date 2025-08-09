¿Qué le pasó a Paola Moreno? Autoridades de la Ciudad de México (CDMX) reportaron que fue encontrada muerta en Canal Nacional luego de que se le reportó como desaparecida.
De acuerdo con lo indicado en la información emitida por las autoridades, fue el martes 5 de agosto cuando se localizaron los restos sin vida de la joven en Canal Nacional, alcaldía Coyoacán.
Pero, ¿qué le pasó a Paola Moreno? Te contamos lo que se sabe en torno al caso de la joven localizada muerta tras el reporte de desaparición que se emitió cuatro días atrás.
¿Qué le pasó a Paola Moreno? Fue encontrada muerta en Canal Nacional, CDMX
El sábado 2 de agosto, Paola Moreno informó a sus familiares que acudiría a una reunión con grupo de amigas y otras personas en las inmediaciones de Tasqueña en la CDMX.
Sin embargo, la familia de la joven reportó que desde entonces perdieron comunicación con ella, motivo por el cual emitieron un reporte en el que denunciaron su desaparición.
Días más tarde, el martes 5 de agosto, autoridades capitalinas reportaron el hallazgo de un cuerpo sin vida en Canal Nacional, en la colonia San Francisco Culhuacán, alcaldía Coyoacán.
Al respecto, se reveló que fueron vecinos de la zona quienes encontraron los restos, pues se reportó que los colonos dieron aviso a las autoridades sobre un cuerpo flotando en el lugar.
Una vez en al sitio, autoridades de la CDMX rescataron los restos y determinaron que correspondía a una mujer de quien más tarde se informó, se trataba de Paola Moreno.
¿Qué le pasó a Paola Moreno? Esto se sabe de la joven encontrada muerta tras su desaparición
Luego de que las autoridades rescataron e identificaron el cuerpo sin vida de Paola Moreno tras ser localizado en Canal Nacional, dieron aviso de los hechos a los familiares de la joven.
Ante ello, la familia de Paola Moreno acudió al Instituto de Ciencias Forenses (INCIFO) para el reconocimiento del cuerpo y más tarde fue trasladado a Toluca, de donde era originaria.
Por el caso y en apego a los protocolos que corresponden, la Fiscalía General de Justicia de la CDMX (FGJCDMX), dio inicio a una carpeta de investigación por el delito de feminicidio.
Como parte de las indagatorias que se llevan a cabo, las autoridades capitalinas investigan la identidad de las amigas con quien Paola Moreno se habría visto el sábado 2 de agosto.
De forma preliminar, se reporta que el cuerpo de Paola Moreno presentaba señales de congestión visceral generalizada, condición suele presentarse post mortem en casos de ahogamiento.
No obstante, en las investigaciones también se busca determinar si la joven cuyo cuerpo sin vida fue localizado en Canal Nacional, fue arrojado o cayó al agua por algún tipo de accidente.