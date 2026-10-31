El Gobierno de Escobedo instaló un módulo de atención debajo de la estación del Metro Sendero para ofrecer vacantes laborales en Escobedo a personas interesadas en integrarse a la Secretaría de Servicios Públicos.

Durante la jornada, personal de la dependencia atendió a los ciudadanos en un horario de 9:00 de la mañana a 1:00 de la tarde, con información sobre distintas oportunidades de empleo en Nuevo León.

vacantes laborales en Servicios Públicos en Escobedo (cortesía)

¿Qué vacantes ofrece el municipio de Escobedo?

Entre las opciones de empleo en Escobedo se encuentran puestos de ayudantes generales, vacantes para vigilantes y vacantes para choferes.

De acuerdo con el comunicado municipal, estas contrataciones buscan fortalecer las labores y los servicios que brinda la Secretaría de Servicios Públicos a la ciudadanía.

vacantes laborales en Servicios Públicos en Escobedo (cortesía)

¿Dónde solicitar información sobre las vacantes en Escobedo?

Las personas interesadas en conocer los detalles de las oportunidades disponibles pueden comunicarse al teléfono 81 8286 9350, donde recibirán información sobre las vacantes y el proceso para postularse.

El módulo de atención laboral fue instalado debajo de la estación del Metro Sendero para acercar estas opciones de trabajo a quienes buscan incorporarse a las actividades del municipio.