Con una megaobra subterránea construida a casi 15 metros de profundidad, fue inaugurado el Túnel Interceptor Churubusco-Xochiaca, una infraestructura hidráulica ubicada en Nezahualcóyotl, en el oriente del Estado de México.

Diseñada para reducir las severas inundaciones que históricamente afectan al oriente del Edoméx y zonas limítrofes con la capital del país.

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) informó que la obra fue concluida en un tiempo récord de cinco meses.

Misma que se consolida como una de las infraestructuras hidráulicas de mayor capacidad en la región oriente de la Zona Metropolitana del Valle de México, con el objetivo de mitigar afectaciones durante la temporada de lluvias.

¿Qué municipios beneficiará el nuevo túnel Churubusco-Xochiaca?

El megaproyecto hidráulico requirió una inversión conjunta de 450 millones de pesos, financiada en un 50% por el gobierno federal, 25% por el gobierno estatal y el resto por municipios de la zona.

De acuerdo con estimaciones oficiales, la obra beneficiará directamente a más de 1.2 millones de habitantes de zonas vulnerables a inundaciones.

Los municipios y alcaldías beneficiados son:

Nezahualcóyotl

Chimalhuacán

La Paz

Iztapalapa

Basura y hundimientos agravaron el problema de inundaciones

Durante un recorrido por la obra, Miguel Ángel Gonzaga Sánchez, coordinador de proyectos de la Conagua, explicó que el oriente del Valle de México enfrenta una problemática estructural derivada de la acumulación de basura en los ductos y de los hundimientos diferenciales del suelo.

Estas condiciones provocaron que parte de la infraestructura hidráulica perdiera inclinación, ocasionando estancamientos y desbordamientos durante lluvias intensas.

El funcionario detalló que, en tormentas severas, colectores como Kennedy y Carmelo Pérez, en Nezahualcóyotl, rebasaban su capacidad operativa.

Por ello, el nuevo sistema fue diseñado para operar de forma interconectada y aumentar la capacidad de desfogue en la región.

Capacidad del túnel Churubusco-Xochiaca

Entre las principales características técnicas de la obra destacan:

Capacidad de desfogue: podrá desalojar hasta 16 mil litros de agua por segundo, equivalente a vaciar de manera simultánea 36 pipas de 10 mil litros por minuto.

Colector Calandria: se integró un colector adicional de 2.44 metros de diámetro con capacidad para conducir 6 mil litros por segundo y redireccionar el agua pluvial hacia el túnel principal.

Laguna de regulación: el sistema conduce el agua hacia una laguna ubicada en los límites del municipio, con capacidad para almacenar entre 3 y 4 millones de metros cúbicos de agua, equivalente a llenar dos veces el Estadio Azteca.

La infraestructura forma parte del Plan Integral Oriente para el Valle de México, proyecto superior a los 2 mil 500 millones de pesos.

Actualmente, dos de sus siete lumbreras ya se encuentran completamente habilitadas y operativas para atender posibles contingencias por lluvias en los próximos días.

Con esta obra, autoridades federales y estatales buscan ofrecer una solución de largo plazo a los problemas de drenaje profundo que por décadas han afectado al oriente del Valle de México.