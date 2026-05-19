Se reactivó la fuga de agua que se había registrado cuatro días atrás en San Francisco Tlalnepantla, alcaldía Xochimilco, CDMX.

El agua se ha visto desbordarse en una zona rural en la que hay calles sin pavimentación y áreas verdes aledañas.

Al momento se desconocen las causas de la fuga supuestamente reparada en días anteriores.

Se reactiva fuga de agua en Xochimilco

Cuatro días antes, el gobierno de la CDMX dijo que personal del Secretaría de Gestión Integral del Agua (Segiagua) resolvió la fuga de agua que se generó por el aumento de la presión.

Esta presión por la llegada de agua hacia el cajón habría botado una tapa, situación que supuestamente estaba resuelta.

En aquel momento recurrieron a la baja de la presión del acueducto San Francisco Tlalnepantla, como una de las acciones complementarias.

Así se ve desde el aire la megafuga de agua que reapareció en la colonia San Francisco Tlalnepantla, alcaldía Xochimilco. #ExpresoDeLaMañana con @AnaOrdonana | #nmásforo | #SiempreEnVivo | #SiempreContigo | Sigue la señal en https://t.co/R0rtaHzqZe pic.twitter.com/rRMIXoOuTe — N+ FORO (@nmasforo) May 19, 2026

No registran nuevas casas afectadas por nueva fuga en Xochimilco

Las autoridades hicieron un censo de viviendas afectadas por la fuga anterior aunque este 19 de mayo no se reporta ninguna, al menos en las primeras horas.

Las autoridades tanto de la Segiagua como de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC), así como de la Casa de Gobierno Xochimilco registraron afectaciones en cerca de 19 inmuebles.