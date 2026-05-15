La Secretaría de Gestión Integral del Agua (SEGIAGUA) de la CDMX informó que han concluido los trabajos de reparación por la fuga de agua que se registró el pasado miércoles 13 de mayo en Iztapalapa.

Aunque originalmente la dependencia calculó que la reparación de la tubería que ocasionó que millones de litros de agua se desbordarán por calles de la colonia Ampliación Los Reyes Culhuacán, tomaría un tiempo de 36 horas, no fue así.

La reparación de megafuga que en cuestión de horas adoptó la forma de un río, afectando a más de 40 propiedades, entre ellas, casas, negocios y escuelas, duró más de 50 horas.

Hasta hace unos momentos, SEGIAGUA informó que el tubo roto, con más de 60 años de antigüedad, ya fue sustituido. Así como se dio por terminada la compactación del suelo.

Concluyen trabajos de reparación por fuga de agua en Iztapalapa (@Segiagua / X)

Alistan normalización del suministro tras fuga de agua en Iztapalapa

A lo largo de dos días y algunas horas, vecinos de la colonia Ampliación Los Reyes Culhuacán, en Iztapalapa, se quedaron sin suministro de agua por lo que la alcaldía de les brindó un apoyo, repartió garrafones de Agua Bienestar y les proporcionó el líquido a través de pipas.

Sin embargo, residentes se quejaron ya que la ayuda resultó insuficiente debido a que a las familias les entregaron un garrafón, cantidad que no cubrió sus necesidades cotidianas.

Agua Bienestar (Gobierno de CDMX)

Por ello, SEGIAGUA ya está realizando pruebas de funcionamiento para normalizar el suministro, por lo que será cuestión de horas para que este se normalice. Se pide a las familias afectadas tener paciencia.

Por otro lado, la Secretaría de Gestión Integral del Agua junto a la Brigada de detección y Reparación de Fugas de agua también atienden otra fuga, misma que tuvo lugar este viernes en Xochimilco.