El secretario general de Gobierno del Estado de México, Horacio Duarte Olivares, reconoció el trabajo de los 28 diputados federales de Morena en la defensa del presupuesto destinado a obras y programas en la entidad.

Durante el Segundo Informe de Actividades Legislativas del Grupo Parlamentario de Morena, realizado en Texcoco, el funcionario señaló que la asignación de recursos permitió concluir proyectos de infraestructura y ampliar los programas sociales en el Estado de México. El evento tuvo lugar en el Centro Cultural Mexiquense Bicentenario y fue encabezado por la gobernadora Delfina Gómez Álvarez.

Horacio Duarte destaca obras de transporte, educación y seguridad en Edomex

Horacio Duarte señaló que, durante el último año, se concluyeron obras y se impulsaron proyectos en distintos sectores, entre ellos transporte, educación, seguridad y servicios públicos.

Entre las acciones mencionadas se encuentran la construcción de proyectos de transporte como el Tren Felipe Ángeles, la apertura de las universidades Rosario Castellanos y Benito Juárez, así como el reforzamiento de la seguridad.

También destacó trabajos de drenaje, repavimentación y saneamiento de aguas, además de la entrega de programas sociales dirigidos a la población mexiquense.

El funcionario atribuyó estos avances a la defensa del presupuesto realizada por las y los legisladores federales de Morena, quienes presentaron un informe sobre el seguimiento y cumplimiento del Plan Oriente en el Estado de México.

Plan Oriente reporta coordinación entre Claudia Sheinbaum y Delfina Gómez

Durante el encuentro, Duarte Olivares destacó la coordinación entre el Gobierno de México, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, y la administración estatal de Delfina Gómez Álvarez para impulsar las acciones del Plan Oriente.

De acuerdo con el secretario general de Gobierno, esta estrategia ha beneficiado a más de 10 millones de habitantes del Estado de México.

En el acto participaron los 28 diputados federales del Grupo Parlamentario de Morena, quienes presentaron los resultados de su actividad legislativa y el seguimiento de las acciones contempladas para la región.