El secretario general de Gobierno del Estado de México, Horacio Duarte Olivares, publicó un mensaje en el que destacó el triunfo de Luiz Inácio Lula da Silva en Brasil y defendió el derecho de los pueblos a decidir su futuro mediante el voto libre e informado.

A través de su publicación, Duarte señaló que la energía, la decisión y el empuje de la ciudadanía deben ser los factores que determinen el destino de las naciones. Además, reconoció en Lula un ejemplo de congruencia y tenacidad, al considerar que ha mantenido su compromiso con el pueblo.

Horacio Duarte destaca a Lula como ejemplo de tenacidad y congruencia

En su mensaje, Horacio Duarte expresó su reconocimiento al resultado electoral en Brasil y subrayó la importancia de que las decisiones políticas respondan a la voluntad de la ciudadanía.

Solo la energía, decisión, empuje y el voto libre e informado de los pueblos, debe decidir el destino de las Naciones. Horacio Duarte, secretario de gobierno Edoméx.

Posteriormente, se refirió a Lula como un ejemplo de perseverancia y congruencia, al destacar su trayectoria y su compromiso con la población brasileña.

El mensaje coloca en el centro la participación ciudadana y el voto informado como elementos para definir el rumbo político de un país, además de expresar el reconocimiento del funcionario mexiquense al resultado electoral en Brasil.