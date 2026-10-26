El secretario general de Gobierno del Estado de México, Horacio Duarte Olivares, informó que se integrará una Mesa Política Edomex con dirigentes de partidos políticos, autoridades electorales e integrantes de la Mesa de Paz, con el objetivo de brindar condiciones de seguridad durante el proceso electoral y las próximas campañas electorales seguras.

El funcionario señaló que la convocatoria se realizará en los próximos días, como parte de las acciones del Gobierno del Estado de México para que la ciudadanía pueda ejercer su derecho al voto en libertad.

En los próximos días estaremos convocando para que, en el marco de esa mesa, se den todas las garantías para que el proceso electoral que ya inició, y luego en las campañas, haya seguridad y la gente vote en libertad. Horacio Duarte, secretario general de Gobierno

Horacio Duarte anuncia Mesa Política (cortesía )

Autoridades electorales participarán en la Mesa Política Edomex

El secretario general de Gobierno detalló que ya mantiene diálogo con autoridades de los organismos electorales para coordinar los trabajos relacionados con la seguridad y el desarrollo del proceso electoral.

Entre ellas se encuentran Amalia Pulido Gómez, consejera presidenta del Instituto Electoral del Estado de México (IEEM); Arlen Siu Jaime, magistrada presidenta del Tribunal Electoral del Estado de México (TEEM), y Martín Martínez Cortazar, vocal ejecutivo de la Junta Local del Instituto Nacional Electoral (INE).

La propuesta contempla la participación de los dirigentes de los partidos políticos en un espacio de coordinación con las autoridades estatales y electorales, en el marco de la Mesa de Paz.

Buscan garantizar el voto libre, secreto e informado

El secretario general de Gobierno, Horacio Duarte Olivares destacó que el propósito de la mesa es generar condiciones para que la ciudadanía decida mediante el voto libre, secreto e informado quiénes ocuparán los cargos de representación popular.

El proceso contempla la elección de quienes encabezarán los 125 municipios del Estado de México, así como las representaciones en el Congreso estatal y el Congreso Federal.

Con la próxima instalación de la Mesa Política Edomex, el gobierno estatal busca coordinar acciones con las autoridades electorales y los partidos políticos para brindar garantías de paz y seguridad durante las campañas.