La Secretaría General de Gobierno del Estado de México, encabezada por Horacio Duarte, mantendrá el diálogo y las mesas de trabajo permanentes con el colectivo Mariposas Buscando Corazones y Justicia, cuyos integrantes bloquearon durante esta semana la carretera México-Toluca.

De acuerdo con la información difundida por el gobierno estatal, las reuniones se realizarán en coordinación con la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, con el propósito de dar seguimiento a los planteamientos del colectivo.

Horacio Duarte mantendrá diálogo con colectivo (cortesía )

Gobierno del EdoMéx reporta cinco mesas de diálogo

De acuerdo con los últimos reportes, ya se habían mantenido cinco mesas de diálogo con la dirigencia del colectivo en febrero y septiembre de este año.

Esta acción se suma a los trabajos que recientemente encabezó el Secretario Horacio Duarte para avanzar en la instalación del Centro Estatal de Mando para la búsqueda inmediata de personas desaparecidas, que se prevé opere las 24 horas del día, en coordinación con autoridades federales, estatales y municipales.