El Secretario General de Gobierno del Estado de México, Horacio Duarte Olivares, puntualizó que las Mesas de Paz constituyen un eje fundamental donde se instruyen y toman las decisiones que definen el rumbo de la entidad.

Estas sesiones diarias, encabezadas por la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez, trascienden la simple rendición de cuentas para consolidarse como un pilar de la inteligencia estatal.

Frente a los señalamientos de sectores de la oposición, Duarte Olivares subrayó que este ejercicio de gobernabilidad permite una respuesta inmediata a los retos del estado, asegurando que cada encuentro matutino es una pieza clave en la estrategia de seguridad y paz social.

Mesas de Paz: El centro de mando estratégico de Delfina Gómez

El Secretario General de Gobierno fue enfático al señalar que estas reuniones, celebradas puntualmente a las 8:00 de la mañana, no son espacios pasivos. En ellas, se evalúan minuciosamente las áreas de seguridad y se analizan problemáticas críticas en coordinación con los tres órdenes de gobierno y las fuerzas armadas.

Dentro de este esquema, Duarte Olivares presenta reportes sobre el panorama político y social, abordando temas prioritarios como el abastecimiento de agua, salud y educación.

Esta visión integral permite que la administración estatal mantenga la gobernabilidad y responda con eficacia a las necesidades de la población mexiquense.

Mesas de Paz en Edoméx: Espacios de decisión y firmeza de Delfina Gómez (Cortesía )

Asimismo, el encargado de la política interna detalló que este espacio es donde la Gobernadora dicta las líneas de acción con una determinación absoluta.

Según explicó el Secretario, la Maestra Delfina Gómez ejerce un liderazgo firme y establece objetivos claros, lo que garantiza que sus instrucciones se ejecuten sin contratiempos en beneficio de la ciudadanía.

Finalmente, el Gobierno del Estado de México reafirma que la seguridad conlleva decisiones estratégicas diarias. La coordinación entre autoridades federales y estatales bajo el mando directo de la Gobernadora asegura un frente unido para recuperar la tranquilidad en todo el territorio mexiquense.