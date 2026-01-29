Con el objetivo de fortalecer la coordinación política y legislativa en el Estado de México, Horacio Duarte Olivares, secretario general de Gobierno, participó en la Reunión Plenaria del Grupo Parlamentario de Morena, donde refrendó el compromiso del gobierno estatal con el proyecto de transformación que encabeza la gobernadora Delfina Gómez Álvarez.

Duarte Olivares destacó la importancia del respaldo que la bancada morenista ha brindado tanto a las iniciativas del gobierno mexiquense como a la agenda nacional impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Paquete Fiscal 2026 brinda estabilidad al Edomex

El secretario general de Gobierno reconoció el trabajo legislativo que permitió la aprobación, en tiempo y forma, del Paquete Fiscal 2026, instrumento que brinda certeza financiera y permite ejecutar políticas públicas con orden, planeación y estabilidad. Señaló que este respaldo legislativo se traduce directamente en programas y acciones orientadas al bienestar de las familias mexiquenses.

Duarte Olivares afirmó que la unidad entre el Poder Ejecutivo y el Congreso local ha sido clave para avanzar en proyectos estratégicos en los municipios del Estado de México, fortaleciendo la gobernabilidad y la atención a las necesidades sociales.

En su mensaje, el funcionario reiteró que uno de los ejes prioritarios para 2026 será mantener una dinámica de “más territorio y menos escritorio”, con el propósito de escuchar directamente a la ciudadanía y consolidar un gobierno cercano, que funcione como enlace permanente entre la población y las instituciones.

Aprobación del Paquete Fiscal 2026 garantiza estabilidad en Edomex (Cortesía)

En materia de seguridad, Horacio Duarte destacó que el Estado de México registra una disminución histórica en los índices delictivos, resultado del trabajo coordinado entre los gobiernos federal, estatal y municipal. Aseguró que este modelo de colaboración continuará fortaleciéndose para garantizar mejores condiciones de paz y tranquilidad para la población.

Con este encuentro, el gobierno mexiquense reafirma su apuesta por el trabajo conjunto con el Poder Legislativo como vía para consolidar la transformación en el Estado de México y fortalecer los resultados en favor de la ciudadanía.