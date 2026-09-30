Manuel Jiménez Monroy, esposo de la regidora María Isabel Quezada Reyes, fue hallado muerto en Temascalapa, Estado de México, tras varias horas desaparecido.

El hallazgo tuvo lugar la mañana de este martes 29 de septiembre, en un camino de terracería en el municipio de Temascalapa, en el que se desempeñaba como taxista.

La segunda regidora de Temascalapa, María Isabel Quezada Reyes, reportó la desaparición de su esposo, quien no habría regresado el lunes 28 de septiembre.

Esposo de María Isabel Quezada Reyes, regidora de Temascalapa, es hallado muerto

La mañana de este martes 29 de septiembre, fue hallado muerto Manuel Jiménez Monroy en un camino en la comunidad de Teopancala, en Temascalapa, Estado de México.

Tras el hallazgo se notificó a las autoridades del Estado de México y fue la regidora María Isabel Quezada Reyes quien reconoció el cuerpo de Manuel Jiménez Monroy.

Ella misma había notificado la desaparición de su esposo, sin dar detalles sobre su último paradero conocido; sin embargo, pidió que cualquier información se le reportara.

De momento, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México no se ha pronunciado públicamente sobre el asesinato, por lo que se desconoce un posible móvil.

Sin embargo, se había señalado que debido a los múltiples impactos en el cuerpo de Manuel Jiménez Monroy, se trataría de un ataque directo y no un robo de vehículo.

Se apunta la presunta ausencia del taxi en el lugar del hallazgo, aunque esto no ha sido confirmado por las autoridades.

Hallan muerto al esposo de María Isabel Quezada Reyes, regidora en Temascalapa (Halcón Once vía X)

Partido Verde de Temascalapa confirmó muerte de María Isabel Quezada Reyes

La regidora María Isabel Quezada Reyes no se ha pronunciado sobre el asesinato de su esposo y fue el Partido Verde de Temascalapa el que confirmó su muerte.

Mediante un mensaje en el que etiquetaron a la regidora de Temascalapa, el delegado Arturo Fuentes envió sus condolencias por el fallecimiento de su esposo.

En un comunicado, también pidieron a la Fiscalía del Estado de México las investigaciones correspondientes para dar con el o los responsables del asesinato.