David Guadalupe Ramírez, síndico de Tepuche, fue hallado sin vida en sobre la carretera hacia la sindicatura, cerca de una granja de pollos al norte de Culiacán, Sinaloa.

De acuerdo con lo dado a conocer por medios de comunicación, el síndico de Tepuche fue localizado pasando La Loma de Rodriguera, lo que provocó movilización de las autoridades.

Hasta el momento, las autoridades de Sinaloa no han confirmado el hallazgo de su cuerpo, horas después de ser secuestrado en su casa, en donde fue asesinado su hermano.

David Guadalupe Ramírez, síndico de Tepuche, es hallado sin vida en Culiacán

Medios locales reportaron el hallazgo del cuerpo de David Guadalupe Ramírez, síndico de Tepuche, en lo que sería el patio de una granja avícola, sobre la carretera hacia la sindicatura.

Tal como comparten distintos medios locales, al lugar acudieron elementos de la Policía de Investigación —que no se han pronunciado— así como el Servicio Médico Forense.

Se conoce que el cuerpo de David Guadalupe Ramírez presentaba diversos impactos de arma de fuego; sin embargo, no se ha revelado la causa de su muerte.

El hallazgo tuvo lugar alrededor de las 17:30 horas la tarde de este viernes 4 de septiembre, sin mayores detalles sobre el reporte, después de haber sido levantado por un comando.

Previamente, el ayuntamiento de Culiacán había confirmado que no lograron establecer comunicación con David Guadalupe Ramírez después de su secuestro.

Hallan sin vida a David Guadalupe Ramírez González, síndico de Tepuche (Redes sociales)

David Guadalupe Ramírez es el segundo síndico de Tepuche asesinado

De momento, el ayuntamiento de Culiacán no se ha pronunciado sobre la muerte y agresión contra David Guadalupe Ramírez, el segundo síndico de Tepuche asesinado.

El pasado 31 de marzo, Héctor Bartolo Zamudio también fue asesinado en un ataque armado, mientras ejercía el cargo de síndico de Tepuche; hasta el momento, no hay detenidos.

El 18 de abril, David Guadalupe Ramírez fue designado como síndico de Tepuche por el cabildo de Culiacán; se mencionó que no hubo más candidatos.