La granizada de la tarde de este martes 17 de marzo en el Estado de México (Edomex) dejó el desplome de varios techos en el municipio de Ecatepec, entre ellos el de una primaria.

De acuerdo con la información, Ecatepec y Cuautitlán Izcalli fueron los municipios más afectados por la fuerte lluvia y el granizo de hoy, por lo que se activó el Operativo Tormenta.

Reportan desplome de techo en primaria de Ecatepec tras granizada de este martes

La tarde de este martes se reportó el desplome del techo de la escuela primaria Eligio Ancona del Castillo, en Ecatepec, debido a las fuertes lluvias y granizadas reportadas.

Imágenes muestran que el techo cubría el patio de la escuela primaria y, tras su caída, no se reportó ninguna persona lesionada; se desalojó a alumnos y personal como medida de precaución.

Autoridades reportan que realizarán recorridos en otras escuelas de Ecatepec para evaluar los daños que dejó la granizada, pues esta no sería la única afectada ni con desplome de techo.

Otros desplomes de techo en Ecatepec por fuerte granizada

El desplome del techo de la primaria Eligio Ancona del Castillo no fue el único registrado durante la granizada de este martes 17 de marzo, pues dos escuelas tuvieron afectaciones, así como una bodega.

Otros sitios en los que se registró el desplome de techos en Ecatepec por la granizada son:

Escuela primaria Luis G. Urbina, en Lomas de San Carlos

Estacionamiento de la Vocacional 3, en Colonos de México

Una bodega en San Carlos

Cabe mencionar que la granizada también dejó afectaciones en la movilidad, pues se registraron montones de hielo de hasta 50 centímetros, lo que evitaba la circulación de vehículos.