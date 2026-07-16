Mediante un operativo conjunto cayó David Vargas Rivera, alias “El Ocra”, presunto líder del huachicol en el Estado de México y ligado al Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

A través de un comunicado, la Secretaría de Marina (Semar) informó que la captura ocurrió el miércoles 15 de julio en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).

Detienen a “El Ocra”, presunto líder en el Estado de México

“El Ocra”, quien contaba con una orden de aprehensión vigente por el delito de homicidio calificado, era un objetivo prioritario para autoridades del Edomex.

Se le señala por ser presunto integrante de una organización delictiva con presencia en los municipios de Zumpango, Tecámac y Ecatepec donde estaría relacionado con actividades de:

Extorsión

Narcomenudeo

Cobro gota a gota

Golpe al huachicol: cae “El Ocra”, presunto líder en el Estado de México (Semar)

A David Vargas Rivera se le identificó como el “presunto mayo líder de huachicol en el Estado de México.

En el operativo para la detención de “El Ocra” participaron elementos de la Semar.

Así como de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), de la Fuerza de Tarea Marina, del Grupo de Operaciones Especiales (GOES) y de la Policía Metropolitana de Ecatepec.

Luego de ser detenido, “El Ocra” fue puesto a disposición del Ministerio Público para determinar su situación jurídica.

En 2021, David Vargas estuvo detenido en 2021 como parte de una investigación, aunque no se informó cuanto tiempo estuvo en prisión y los motivos por los que recuperó su libertad.