Autoridades de la Ciudad de México (CDMX) reportaron el hallazgo de 2 túneles de huachicol de los que, se detalló, se ubican en las inmediaciones de un antiguo kínder de la Miguel Hidalgo.

Ante el hallazgo de los túneles en la colonia Observatorio, personal de Pemex ya realiza los trabajos para asegurar el sitio y llevar a cabo las investigaciones correspondientes.

Vecinos de la colonia Observatorio en la alcaldía Miguel Hidalgo, reportaron ante las autoridades de la CDMX un olor a combustible que emanaba de un inmueble que años atrás era un kínder.

Ante los reportes, autoridades capitalinas se movilizaron hasta el sitio y al revisar el lugar, fueron localizados un par de túneles de huachicol que ya están siendo investigados por Pemex.

Al respecto, la titular de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil capitalina, Myriam Urzúa, resaltó que se tratan de un par de excavaciones para la extracción de hidrocarburo.

En los túneles de huachicol, refirió la funcionaria del gobierno de la CDMX, se localizaron elementos propios de una excavación para la extracción ilegal de combustible:

Palas

Picos

Escaleras

Lazos

Costales con cascajo

Sin abundar en detalles, Myriam Urzúa resaltó que se halló evidencia de la extracción de hidrocarburo, por lo que se procedió con la intervención inmediata del lugar para evitar riesgos a la población.

Pemex investiga y atiende túneles de huachicol

Luego de que el antiguo kínder de la Migue Hidalgo en el que se localizaron los túneles de huachicol fueron asegurados, personal de la Gerencia de Inteligencia Logística de Pemex se movilizó.

En torno a las investigaciones, el personal de Pemex refirió que se sigue detectando una baja de presión en el ducto, por lo que se realiza una excavación en un inmueble contiguo para revisar la instalación.

Asimismo, informaron que sí se percibe un ligero olor del combustible en el domicilio, pero éste no representa ningún riesgo para los vecinos de la colonia Observatorio.

Por ello, no se requirió evacuar a los vecinos, pero sí se realizó un despliegue de tanques y unidades del Cuerpo de Bomberos de la CDMX por lo que se cerró un tramo de la calle.