Leonardo Núñez agradeció la atención dada al caso de los periodistas de Mexicanos Contra la Corrupción retenidos en Tecámac, Estado de México, y relató que se dio mientras realizaban sus labores.

A través de redes sociales, Leonardo Núñez aseguró que los periodistas del equipo de Mexicanos Contra la Corrupción se encuentran bien y presentando la denuncia correspondiente por la retención.

Leonardo Núñez: periodistas de Mexicanos Contra la Corrupción están bien tras retención en Tecámac

Leonardo Núñez, Lucía Vergara y Eduardo Buendía fueron retenidos en Tecámac mientras recolectaban información como parte de su labor como periodistas de Mexicanos Contra la Corrupción.

De acuerdo con el relato, los periodistas fueron retenidos por habitantes y estos cuestionaron su presencia en Tecámac, así como el trabajo que estaban realizando

Leonardo Núñez relata retención de periodistas de Mexicanos Contra la Corrupción en Tecámac (Captura de pantalla)

El director de Investigación Aplicada de Mexicanos Contra la Corrupción, Leonardo Núñez González, apuntó que este hecho representa una agresión contra la libertad de prensa, por lo que levantaron denuncias.

Hasta el momento, autoridades de Tecámac no han emitido una postura amplia sobre el señalamiento, pero el caso generó reacciones entre usuarios, periodistas y defensores de derechos humanos.

El episodio ocurre en un contexto donde organizaciones nacionales e internacionales han advertido sobre las condiciones de riesgo para periodistas en México.