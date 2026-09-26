El Gobierno de Naucalpan a cargo de Isaac Montoya reportó una reducción en distintos indicadores relacionados con la seguridad pública, entre ellos el robo de vehículos asegurados, los delitos de alto impacto y la percepción de inseguridad de la población.

De acuerdo con cifras de la Oficina Coordinadora de Riesgos Asegurados (OCRA), el robo de vehículos asegurados en Naucalpan disminuyó 63.3 por ciento entre 2024 y 2026. A este resultado se suma una reducción de 35.8 por ciento en los delitos de alto impacto entre 2024 y 2025, de acuerdo con cifras de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM).

En materia de percepción ciudadana, la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) del INEGI reportó que el porcentaje de población que se siente insegura en Naucalpan pasó de 80.8 a 71 por ciento, una disminución de 9.8 puntos porcentuales.

Naucalpan registra baja en robo de vehículos y delitos de alto impacto. (cortesía)

Naucalpan fortalece Guardia Municipal y videovigilancia

Como parte de la estrategia de seguridad implementada por el Gobierno de Naucalpan, encabezado por el presidente municipal Isaac Montoya Márquez, el parque vehicular de la Guardia Municipal pasó de aproximadamente 120 a más de 400 patrullas durante la actual administración. También se incorporaron 100 nuevos elementos y está prevista la graduación de otros 100 cadetes de la Academia de Policía.

En materia de videovigilancia, el municipio pasó de contar con 65 cámaras al inicio de la administración y trabaja para alcanzar mil 200 dispositivos, además de avanzar en la conclusión del nuevo C4 ubicado en la cabecera municipal.

Antiguos Tecallis que permanecían en desuso están siendo recuperados para funcionar como Centros de Control (C2), con videovigilancia en puntos estratégicos y conexión con el nuevo C4.

Naucalpan registra baja en robo de vehículos y delitos de alto impacto. (cortesía)

Municipio reporta depuración de elementos policiales

La estrategia también contempla acciones de fortalecimiento interno de la corporación, cerca de 200 elementos fueron separados de sus funciones por incurrir en conductas contrarias al servicio y a los principios institucionales, de acuerdo con el Gobierno de Naucalpan.

Como reconocimiento al trabajo operativo y de atención a la ciudadanía, el Gobierno Municipal entregó reconocimientos a 40 integrantes de la Guardia Municipal y 20 elementos de la Policía Estatal por su desempeño y participación en acciones de seguridad.

El Gobierno de Naucalpan señaló que mantiene coordinación con instituciones de seguridad de los tres órdenes de gobierno mediante acciones de prevención, vigilancia, despliegue territorial y atención de la incidencia delictiva.

La administración municipal indicó que esta estrategia busca fortalecer las capacidades de la corporación, mejorar la respuesta ante emergencias y avanzar en condiciones de mayor seguridad para las familias naucalpenses.