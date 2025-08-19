Tyler Wallis es un pastor de Estados Unidos a quién dispararon durante robo en el Estado de México pero logró sobrevivir.

El pasado 16 de agosto reportaron que el presidente de la misión en México de La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, Tyler Wallis fue herido de bala tras el intento de un asalto en su domicilio en el Estado de México.

A continuación te contamos todo lo que sabemos del caso, así como datos de la vida del pastor Tyler Wallis como:

¿Quién es?

¿Qué edad tiene?

¿Quién es su esposa?

¿Qué signo zodiacal es?

¿Cuántos hijos tiene?

¿Qué estudió?

¿En qué ha trabajado?

¿Quién es Tyler Wallis?

Tyler Wallis es el presidente de la misión en México de La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, originario de Florida, Estados Unidos, quién vivía en un domicilio ubicado en el municipio de Tecamachalco, Estado de México cuando un sujeto armado ingresó a su casa la madrugada del pasado 16 de agosto para cometer un robo.

El asaltante que cargaba consigo un arma de fuego de 9 mm disparó en varias ocasiones en contra de Tyler Wallis, hiriéndolo debajo del esternón, luego de ser sorprendido por el pastor y su esposa.

Después del ataque la esposa del pastor reportó el incidente a familiares y autoridades.

Mientras que los familiares de la pareja dieron a conocer a través de redes sociales el ataque y solicitaron ayuda para la operación de Tyler Wallis, quién logró sobrevivir a los disparos de arma de fuego.

Al momento la iglesia de la que es miembro Tyler Wallis asegura que está cooperando con las autoridades locales para esclarecer el ataque y puedan detener al agresor del pastor que se mantiene como estable luego de ser atendido en la Ciudad de México (CDMX).

Tyler Wallis y su esposa llegaron a México para cumplir su misión religiosa a penas el pasado 1 de julio de este 2025.

¿Qué edad tiene Tyler Wallis?

Medios de comunicación informan que Tyler Wallis, pastor de Estados Unidos que recibió un par de disparos durante un asalto en su domicilio en el Estado de México tiene 57 años de edad.

¿Quién es su esposa de Tyler Wallis?

De acuerdo con el reporte de medios la esposa de Tyler Wallis, pastor de Estados Unidos que recibió un par de disparos durante un asalto en su domicilio en el Estado de México es Elizabeth Wallis.

¿Qué signo zodiacal es Tyler Wallis?

Al momento datos como el signo zodiacal de Tyler Wallis no son públicos por lo que se desconoce cuál es.

¿Cuántos hijos tiene Tyler Wallis?

Sobre los hijos de Tyler Wallis, pastor de Estados Unidos que recibió un par de disparos durante un asalto en su domicilio en el Estado de México, se sabe que tiene una hija identificada como Madeleine Wallis, quién dio parte en redes sociales del estado de salud de su padre.

¿Qué estudió Tyler Wallis?

Según un perfil en la red social de Likend In, Tyler Wallis, pastor de Estados Unidos que recibió un par de disparos durante un asalto en su domicilio en el Estado de México tiene estudios universitarios y de preparatoria en:

Northwestern University en la Kellogg School of Management con un Máster en Administración de Empresas (MBA)

Universidad Brigham Young en el Bachillerato en artes

¿En qué ha trabajado Tyler Wallis?

La vida laboral de Tyler Wallis, pastor de Estados Unidos que recibió un par de disparos durante un asalto en su domicilio en el Estado de México ha sido amplia, además de ser nombrado como el presidente de la misión en México de La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, ha tenido otras actividades.

Entre ellas como ejecutivo de operaciones y negocios de tecnología y telecomunicaciones con éxito en el desarrollo, lanzamiento, comercialización y gestión de nuevos productos y servicios que impulsan el crecimiento y proporcionan valor comercial, según dice su perfil de Likend In.

Así como especializaciones en áreas como:

Desarrollo de Productos y Gestión del Ciclo de Vida

Marketing

Estrategia y Desarrollo de Negocios

M&A Due Diligence e integración

Gestión P/L

Experiencia en los sectores inalámbrico, de convergencia, vídeo por suscripción, VoIP y banda ancha

Y ha trabajado para empresas como: