El Jefe Vulcano de la Ciudad de México (CDMX) informó que el trabajador en riesgo de caer con un andamio en el hotel St. Regis fue rescatado ileso la tarde de este lunes 16 de marzo.

¿Cómo fue el rescate? En dicha maniobra participaron 10 bomberos de la estación Central y Cuauhtémoc para atender la emergencia.

La maniobra de rescate vertical dejó ver cómo desde la azotea del edificio los bomberos subieron al trabajador con cuerdas y arneses.

Con ayuda de los arneses el trabajador subió sobre las ventanas del edificio mientras el andamio permanecía colgado.

Informo que rescatamos ilesa a la persona. Mi reconocimiento a l@s 10 bomber@s de las estaciones Central y Cuauhtémoc que realizaron las maniobras de rescate vertical para atender esta emergencia. #ServicioConcluido @ClaraBrugadaM pic.twitter.com/tpF6ZPCHmr — Jefe Vulcano Cova (@JefeVulcanoCova) March 16, 2026

Trabajador fue rescatado por bomberos CDMX sobre el hotel St. Regis

En otras tomas de video se ve cómo el andamio en riesgo de caer permanece a la altura del piso 31 mientras el trabajador es jalado hacia arriba por el personal de rescate.

En la entrada del hotel St. Regis, sobre Paseo de la Reforma se vieron patrullas y ambulancias, así como equipos de Bomberos, Cruz Roja, alcaldía Cuauhtémoc y otras corporaciones de la CDMX.

Señalan a hotel St. Regis de no actuar inmediatamente tras riesgo de caída de trabajador

El gran despliegue contrastó con los señalamientos de que inicialmente personal del hotel St. Regis no dejó pasar a personal de rescate ni activó alarmas .

Sobre la identidad del trabajador no se conocen datos, si este era personal directo del hotel St. Regis o tercerizado.