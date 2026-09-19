Al informar sobre el estado de salud de Ximena, la menor de edad lesionada tras la explosión de Temascalcingo, la Fundación Michou y Mau aseguró que presenta una notable mejoría.

“Ha presentado una notable mejoría en su estado de salud” Fundación Michou y Mau

La organización civil confirmó que la menor de 12 años tiene una evolución favorable, por la que incluso ya fue extubada.

Cabe destacar que tras la explosión de Temascalcingo, Ximena sufrió quemaduras en el 55% de su cuerpo, por lo que la Fundación Michou y Mau la trasladó a un hospital en Galveston, Texas.

Fundación Michou y Mau reporta que Ximena presenta mejoría tras explosión de Temascalcingo

La noche del sábado 5 de septiembre de 2026, se registró una explosión masiva de material pirotécnico en la comunidad de Santa María Canchesdá en Temascalcingo, Estado de México.

El estallido ocurrido en la víspera de la fiesta patronal que derivó de un cortocircuito, dejó un saldo de 11 personas muertas y más de 80 heridas; entre ellas Ximena, una menor de 12 años.

Explosión en Temascalcingo (Captura de pantalla)

Debido a que la niña sufrió quemaduras en el 55% de su cuerpo, la Fundación Michou y Mau se sumó al apoyo y reportó que ha presentado una notable mejoría en su estado de salud.

En su comunicado, explicó que el avance ha permitido que el personal médico del Hospital Shriners para Niños en Galveston, Texas, la extubara e incluso resaltó que ya comenzó a ingerir alimentos.

Asimismo, resaltó que desde que ingresó, Ximena ha sido sometida a cirugías de injertos de piel y está recibiendo “toda la atención especializada que necesita para el tratamiento de sus lesiones”.

Ximena es atendida en hospital especializado de Texas

Ximena Guadalupe, de 12 años, sufrió quemaduras graves tras la explosión de Temascalcingo ocurrida durante las fiestas patronales de la comunidad de Santa María Canchesdá.

El impacto del estallido obligó a movilizar de inmediato a los rescatistas locales para llevar a la paciente al Hospital General de Atlacomulco, donde recibió atención primaria urgente.

Por la severidad de sus heridas, médicos ordenaron remitirla al área especializada del Hospital General Nicolás San Juan en Toluca, clínica desde la cual coordinaron su posterior traslado internacional.

La Fundación Michou y Mau gestionó un vuelo ambulancia hacia el hospital especializado Shriners Children’s en Texas, donde Ximena ingresó al área de cuidados intensivos para su rehabilitación integral.