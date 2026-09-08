Mediante un comunicado, la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) de la Iglesia católica pidió medidas en pirotecnia tras tragedia en Temascalcingo, Estado de México.

La CEM reconoció la relevancia de las fiestas patronales, sin embargo, exhortó a vivirlas con prudencia y cumplir con lo necesario para evitar situaciones como la que ocurrió en la comunidad de Santa María Canchesdá.

“...hacemos un llamado a nuestras comunidades, parroquias, familias y a quienes organizan las fiestas patronales para que extremen todas las medidas de prevención y seguridad en el almacenamiento, traslado, preparación y uso de pirotecnia; y los exhortamos a cumplir rigurosamente con todas las disposiciones de las autoridades correspondientes. Que este momento de dolor nos ayude a fortalecer una cultura de prevención y cuidado en nuestras comunidades, para que nuestras fiestas patronales sean siempre espacios de encuentro, fraternidad, fe y esperanza." Conferencia del Episcopado Mexicano

Iglesia lamenta lo ocurrido en tragedia en Temascalcingo

En su mensaje, la CEM de la Iglesia católica indicó que se une en oración y solidaridad con las víctimas y heridos de Temascalcingo.

De igual manera expresó su cariño a monseñor Adolfo Miguel Castaño Fonseca, Obispo de Atlacomulco, y su comunidad por los momentos que pasa tras lo sucedido en el Estado de México.

La Iglesia también pidió la pronta recuperación de los heridos y consuelo para los familiares de quienes perdieron la vida.

Encomendamos al Señor por todos los heridos, pedimos por su pronta recuperación y a quienes han perdido la vida, pedimos a Dios que los reciba en su Reino y dé fortaleza, consuelo y esperanza a sus familias. Conferencia del Episcopado Mexicano

Iglesia pide medidas en pirotecnia tras tragedia en Temascalcingo (Conferencia del Episcopado Mexicano)

Fue durante la noche del pasado 5 de septiembre durante los festejos patronales cuando se dio una explosión de pirotecnia en Temascalcingo mientras varias personas estaba en la explanada de la parroquia Nuestra Señora de la Luz en Santa María Canchesdá.

La tragedia dejó como saldo un de 11 personas muertas y 82 heridos, de los cuales 62 recibieron el alta médica y 8 permanecen en el hospital, según los más recientes reportes.

Tras lo sucedido, personal de la fiscalía se mantiene realizando peritajes para señalar a los posibles responsables.