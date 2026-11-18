En Tecámac, municipio del Estado de México, una explosión de tanques de oxígeno dejó un saldo de tres personas muertas al interior de un taller de hojalatería.

Los hechos ocurrieron la mañana del 17 de noviembre en la calle 20 de Noviembre, en la colonia San Mateo Tecalco, cuando tres trabajadores se encontraban manipulando los tanques.

Aunque aún no se ha confirmado el origen de la explosión, se informó que una de las víctimas se encontraba realizando labores de soldadura autógena a uno de los tanques cuando este explotó.

Explosión en taller de hojalatería

Víctimas de explosión en taller de hojalatería en Tecámac eran trabajadores

De acuerdo con reportes, fueron los propios vecinos quienes dieron aviso a las autoridades sobre una explosión en un taller de hojalatería, luego de escuchar un fuerte estruendo.

En el lugar, las autoridades pudieron constatar la muerte de tres hombres, al parecer trabajadores, que se encontraban maniobrando los tanques de oxígeno dentro y fuera del establecimiento.

Las personas fallecidas fueron identificadas como:

Eduardo Fernández, de 47 años

Joaquín, de 50 años

Kevin, de 22 años

Al lugar acudieron elementos de la Guardia Civil de Tecámac, así como personal de la Coordinación Regional Ecatepec, quienes cercaron el perímetro para continuar las investigaciones.

Explosión en taller de hojalatería (Especial)

Taller de hojalatería en Tecámac; Explosión ocurrió tras soldadura

De acuerdo con las primeras versiones, el incidente ocurrió mientras trabajadores realizaban labores de soldadura autógena al interior del taller.

Uno de los tanques de oxígeno reventó y generó una fuerte onda expansiva que provocó lesiones graves que terminaron con la vida de tres trabajadores.

Por su parte, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) inició las investigaciones correspondientes para determinar las causas exactas de la explosión.