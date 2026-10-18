Explosión en una base militar de Canadá deja al menos 7 muertos y heridos

Una explosión provocó un incendio de grandes dimensiones en la Base de las Fuerzas Canadienses Wainwright (CFB Wainwright), ubicada en la provincia de Alberta, al oeste de Canadá, durante el sábado 17 de octubre de 2026.

Las explosión en la base militar de Canadá dejó muertos y heridos, de acuerdo con información difundida por autoridades y medios de comunicación. Se reportaron al menos siete fallecidos y decenas de heridos.

Incendio en base militar de Canadá desborda servicios médicos

El primer ministro canadiense, Mark Carney, confirmó el incidente mediante una publicación en redes sociales, donde informó que el siniestro había provocado un gran incendio.

También expresó su solidaridad con las personas afectadas y señaló que el Gobierno trabaja en coordinación con las autoridades de Alberta y funcionarios locales.

Mark Carney sobre explosión en la base militar CFB Wainwright en Alberta (@MarkJCarney)

Por su parte, el ministro de Defensa, David McGuinty, confirmó que hubo muertos y heridos, aunque no precisó inicialmente la cifra oficial de víctimas ni las causas del incidente. Las autoridades indicaron que ofrecerían más información conforme avanzaran las investigaciones.

De acuerdo con reportes retomados por medios, un médico de Edmonton advirtió que los servicios de salud de Wainwright estaban desbordados por la cantidad de pacientes que requerían atención.

Defence Minister David McGuinty just told me there have been "fatalities and injuries as a result of an incident" at CFB Wainwright but could not give specifics on the number of causalities or on details on why a major fire broke out at the base.



McGuinty says he "cannot recall… pic.twitter.com/E6xqvtXF6x — Mackenzie Gray (@Gray_Mackenzie) October 18, 2026

El incendio se propagó rápidamente debido a los fuertes vientos registrados en la zona, y las autoridades municipales informaron que los equipos de emergencia trabajaban para contener las llamas y mantener vigilada el área afectada.

Además, el siniestro derivado de la explosión en Canadá obligó a cerrar anticipadamente un centro de votación en Wainwright, donde se realizaba la jornada adelantada relacionada con el referéndum sobre la independencia de Alberta. Hasta el momento, las autoridades no habían esclarecido públicamente las causas de la explosión.