Comunidades solicitan ser municipios del Estado de México tras denunciar falta de atención de sus localidades.

El Estado de México tiene 125 municipios y 4 podrían agregarse en 2026 tras la solicitud de comunidades que denuncian falta de atención de sus municipios.

El Estado de México podría tener 4 municipios más en 2026

El Congreso del Estado de México analiza cuatro solicitudes de comunidades que piden ser municipios, pues están inconformes con las actuales administraciones de sus municipios.

Las comunidades que solicitan ser municipios del Estado de México son:

San Pablo de las Salinas del municipio de Tultitlán San Francisco Tlalcilalcalpan del municipio de Almoloya de Juárez Santa Catarina Ayotzingo del municipio de Chalco San Miguel Zinacantepec del municipio de Chalco

San Pablo de las Salinas (Facebook/San Pablo de las Salinas a través del tiempo)

Dichas comunidades se quejan de que sus actuales administraciones municipales ignoran sus peticiones, por lo que solicitan ser municipios.

El Estado de México no ha agregado municipios desde 2003, cuando la comunidad de Tonanitla se agregó al estado.

La Comisión de Límites Territoriales y Municipios otorgó el primer visto bueno a las propuestas de estas cuatro localidades para ser municipios del Estado de México.

Santa Catarina Ayotzingo (Instagram/@_armand_bennet_)

En 2026 se notificará si el Estado de México agrega cuatro municipios

El Congreso mexiquense determinó que estas cuatro localidades obtendrán respuesta ante su solicitud de ser municipios antes del 4 de enero de 2026.

Las solicitudes de estas cuatro comunidades deben cumplir con requisitos establecidos por el Estado de México como:

Contar con una población superior a 40 mil habitantes

Disponer de una estructura adecuada para una presidencia municipal

Capacidad para generar recursos propios

En unas semanas se determinará si las comunidades que solicitan ser municipios cumplen con los requisitos y obtienen el título de municipios.

Cada comunidad debe presentar un documento donde se demuestre que varios vecinos están de acuerdo con el proceso para ser un municipio.