El secretario general del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en el Estado de México, José Alberto “Pepe” Couttolenc Buentello, mostró su apoyo a la Operación Caudal que fue realizado por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, asegurando que representa un paso firme contra el huachicol de agua.

Asimismo, señaló que al cerrar los puntos clandestinos con la Operación Caudal, se le está regresando un derecho humano a las y los habitantes afectados.

“Es extraordinario ver cómo se está cerrando el paso a quienes roban o desvían el servicio. Eso es actuar con visión y responsabilidad” Pepe Couttolenc, líder del PVEM en el Edomex

Operación Caudal se realizará en más municipios del Edomex

El funcionario destacó la decisión del secretario general de gobierno, Horacio Duarte Olivares, quien señaló que esta estrategia se ampliará a más municipios del Estado de México.

Además, afirmó que estas acciones coinciden con los ideales y visión que Partido Verde ha impulsado en el Congreso local para reformar el Código Penal y tipificar como delito grave la extracción ilegal con fines de lucro.

“Debemos endurecer las penas y garantizar que los responsables enfrenten la justicia y respondan por el daño que provocan al medio ambiente. Nuestra propuesta busca castigar con fuerza a quienes lucren con la necesidad de la gente. Es momento de actuar y poner un alto a estos abusos” Pepe Couttolenc, líder del PVEM en el Edomex

Couttolenc recordó que el PVEM propuso un acuerdo para implementar un programa gratuito de distribución de pipas, para que las familias con mayor vulnerabilidad tengan acceso al agua.

Finalmente, Pepe Couttolenc felicitó el trabajo de la gobernadora Delfina Gómez, quien aseguró que es una aliada en la defensa del agua y en la construcción de un estado más seguro, justo y sostenible.