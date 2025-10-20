El secretario general de Gobierno, Horacio Duarte Olivares, desde el municipio de Zacazonapan, en el sur del Estado de México, hizo un llamado a mantener la unidad del movimiento de la transformación en la entidad, encabezado por la gobernadora Delfina Gómez Álvarez.

Horacio Duarte asegura un trabajo conjunto con Delfina Gómez

Durante su mensaje, el funcionario aseguró que el éxito del proceso de transformación en el Estado de México depende de la unidad y la cohesión interna del movimiento.

Asimismo, recordó que el liderazgo de la gobernadora Delfina Gómez debe estar guiando los esfuerzos del movimiento.

“Yo les pido a todas, a todos ustedes, amigas, amigos, compañeras, compañeros del sur. Necesitamos mantenernos unidos” Horacio Duarte, secretario general de Gobierno

Duarte, también subrayó la fortaleza del proyecto de transformación mexiquense que trabaja desde la cercanía de la gente.

Asimismo, reconoció el compromiso de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien mantiene una comunicación y colaboración sólida con Gómez Álvarez, que ha permitido concretar proyectos históricos para el sur del Estado de México, como la construcción de la carretera Toluca-Tejupilco.

Horacio Duarte reconoce el trabajo conjunto entre Claudia Sheinbaum y Delfina Gómez en el Edomex (Cortesía)

Finalmente, Horacio Duarte, destacó que este tipo de proyectos representan una justicia social para las comunidades mexiquenses, y reiteró que la visión de Delfina Gómez es construir un Estado de México más equitativo y participativo.