La gobernadora Delfina Gómez Álvarez reafirmó su compromiso de proteger la economía de los grupos más vulnerables ante el reciente ajuste en el pasaje mínimo.

En este sentido, anunció que los adultos mayores seguirán pagando una tarifa preferencial de 12 pesos en las rutas concesionadas del Estado de México.

Gratuidad y tarifas preferenciales para distintos grupos

De acuerdo con el Periódico Oficial Gaceta del Gobierno, las rutas concesionadas deberán aplicar una tarifa preferencial de 12 pesos para los adultos mayores con credencial del INAPAM. Además, los menores de cinco años viajarán gratis y tendrán derecho a ocupar un asiento dentro de las unidades.

Por su parte, los sistemas de transporte Mexibús, Mexicable y Trolebús Mexiquense mantendrán sus tarifas actuales, conservando la gratuidad para adultos mayores, personas con discapacidad y niños menores de cinco años, así como un descuento del 30 % para estudiantes.

Delfina Gómez anuncia tarifa preferencial a adultos mayores con tarjeta del INAPAM en transporte público. (Cortesía )

El acuerdo también impone nuevas obligaciones a los concesionarios, quienes deberán garantizar un servicio más seguro, limpio y eficiente. Entre las principales medidas destacan: