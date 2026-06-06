En Huehuetoca, en el Estado de México, se registró la detención de dos sujetos presuntamente relacionados con el robo de relojes de lujo a dos vehículos que salían del AIFA.

Según información de la Fiscalía del Estado de México, los arrestados fueron identificados como:

Carlos “N”

José Alberto “N”

En el informe, las autoridades recordaron que los hechos ocurrieron el pasado 25 de mayo en el municipio de Ecatepec, cuando los ahora detenidos robaron dos vehículos con relojes de lujo que acababan de salir del AIFA.

Video capta el momento de un robo a un camión de relojes salido del AIFA (Especial )

Ladrones de relojes de lujo fueron detenidos en Huehuetoca

En redes sociales, se viralizó el momento en el que Carlos “N” y José Alberto “N” habrían obligado a los conductores de dos vehículos a descender de las unidades para robar mercancía consistente en relojes de alta gama.

Diez días después, se informó la detención de ambos como resultado de trabajos de investigación realizados por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Secretaría de Seguridad y la FGJ del Estado de México.

Aunque no se dieron mayores detalles de la captura de Carlos “N” y de José Alberto “N”, se sabe que su detención ocurrió en el municipio mexiquense de Huehuetoca.

Dos detenidos por el robo de relojes de lujo tras salir del AIFA (FGR)

Buscan a más involucrados en el robo de relojes de lujo

La SSPC, la Secretaría de Seguridad del Estado de México y la Fiscalía estatal informaron que las investigaciones siguen en curso para identificar y detener al resto de las personas involucradas en el robo de relojes de lujo.

Las autoridades siguen varias líneas de investigación para aclarar por completo cómo ocurrieron los hechos y recuperar toda la mercancía robada, cuyo valor no se ha dado a conocer.