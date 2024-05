Por la fase 1 de contingencia ambiental que se mantiene hoy jueves 16 de mayo, hay la probabilidad de que haya Doble hoy no circula el viernes 17 de mayo; te decimos qué carros no circulan en el Estado de México.

Y es que la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) confirmó a las 15:00 horas que la Fase 1 de contingencia ambiental continúa hoy jueves 16 de mayo en Ciudad de México (CDMX) y área metropolitana del Estado de México.

De acuerdo con el comunicado, en Atizapán, Estado de México, se observa una concentración máxima de 149 partes por billón (ppb), razón por lo que continúan las medidas por contingencia ambiental, como el Doble hoy no circula.

¿Doble hoy no circula viernes 17 de mayo? Estos carros no circularían en el Estado de México

Hasta el momento, CAMe no ha indicado qué carros no circulan en el Estado de México por contingencia ambiental, anuncio que confirmaría hoy jueves 16 de mayo en su comunicado de las 20:00 horas.

Por lo mismo, todavía se desconoce los carros que se verán restringidos en el Doble hoy no circula viernes 17 de mayo, ya que la información se compartirá hoy jueves 16 de mayo a las 20:00 horas .

Aunque los carros que sí pueden circular pese al Doble hoy no circula viernes 17 de mayo son:

motocicletas (solamente en Fase 1)

vehículos híbridos

vehículos de emergencia como ambulancias

transportes de productos perecederos y de concreto

vehículos particulares con emergencia médica manifiesta

#ComunicadoCAMe | 15:00h

📢Se mantiene la Fase I de contingencia ambiental atmosférica por ozono en la ZMVM.

#ComunicadoCAMe | 15:00h

📢Se mantiene la Fase I de contingencia ambiental atmosférica por ozono en la ZMVM.

¿De cuánto es la multa por Doble hoy no circula? Esto deberás pagar en el Estado de México

El Doble hoy no circula (viernes 17 de mayo con probabilidad) es una medida establecida por CAMe para disminuir los niveles de ozono y suspender la fase 1 de contingencia ambiental.

Por lo mismo, en caso de no respetar el probable Doble hoy no circula del viernes 17 de mayo o cualquier otro día, serás acreedor a una multa de 20 UMAs (Unidad de Medida y Actualización) es decir, 2 mil 171.4 pesos.

Cabe mencionar que en caso de haber Doble hoy no circula viernes 17 de mayo, aplicaría solamente en el Área Metropolitana del Valle de México, es decir, los siguientes municipios del Estado de México:

Atizapán de Zaragoza

Coacalco

Cuautitlán

Cuautitlán Izcalli

Chalco

Chicoloapan

Chimalhuacán

Ecatepec de Morelos

Huixquilucan

Ixtapaluca

La Paz

Naucalpan de Juárez

Nezahualcóyotl

Nicolás Romero

Tecámac

Tlalnepantla de Baz

Tultitlán

Valle de Chalco

Calidad del aire en el Estado de México: están en fase preventiva por contingencia ambiental en Toluca

Por otra parte, de acuerdo con la Secretaría del Medio Ambiente del Estado de México, en la Zona Metropolitana del Valle de Toluca (ZMVT) y Santiago Tianguistenco (ZMST) también hay mala calidad del aire.

En consecuencia, debido al aumento de partículas suspendidas y a que su calidad del aire en la estación Calimaya era mala en punto de las 13:00 horas, la zona del Estado de México se encuentra en Fase preventiva por contingencia ambiental.

Igualmente y de acuerdo con la Dirección de Monitoreo Atmosférico, la Zona Metropolitana del Estado de México, presenta que la calidad del aire es mala en los siguientes municipios:

Atizapán

Chalco

Coacalco

Cuautitlán

Tlalnepantla

Tultitlán

Por lo que se recomienda, no realizar actividades al aire libre , como ejercicio, desde las 13:00 hasta las 19:00 horas, así como suspender o reprogramar los eventos organizados para hoy jueves 16 de mayo, igual a la intemperie.