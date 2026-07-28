La diputada local por el Distrito 42 de Ecatepec, Zaira Cedillo Silva, se sumó a las Jornadas Nacionales de Tequio, impulsadas por el Gobierno de México, y anunció la rehabilitación de tres espacios para la práctica de box en Ecatepec, como parte de una estrategia para fortalecer el desarrollo, la participación y las oportunidades para las juventudes.

Durante la conferencia “Jóvenes Transformando México”, la legisladora, integrante de la Comisión de la Juventud y el Deporte del Congreso del Estado de México, reiteró el respaldo del Poder Legislativo a las políticas públicas impulsadas por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, enfocadas en ampliar las oportunidades para las y los jóvenes.

Al anunciar el proyecto, Zaira Cedillo señaló que en agosto serán rehabilitados y habilitados tres espacios con rings de box en Ecatepec, con el propósito de brindar más alternativas deportivas y de desarrollo a la juventud del municipio.

Vamos a rehabilitar y habilitar tres espacios de ring de box, porque nosotros, todas y todos, tenemos que darles las herramientas y las oportunidades a las juventudes en el Estado de México. Zaira Cedillo, diputada local por el Distrito 42 de Ecatepec.

Zaira Cedillo apuesta por el deporte para fortalecer el desarrollo de las juventudes en Ecatepec

La legisladora afirmó que las acciones forman parte de las Jornadas Nacionales de Tequio y de las actividades conmemorativas por el Día Internacional de la Juventud, por lo que también se convocará a escuelas y gimnasios de Ecatepec para fomentar la participación de las y los jóvenes en actividades deportivas y comunitarias.

Asimismo, destacó que el objetivo es generar espacios que promuevan la sana convivencia, la disciplina y el desarrollo integral de las nuevas generaciones.

Durante su participación, Zaira Cedillo aseguró que las juventudes deben dejar de ser vistas como un sector sin oportunidades y reiteró que las políticas públicas impulsadas por el Gobierno de México buscan garantizar mejores condiciones para su desarrollo, alejándolas de la exclusión social y de factores de riesgo como la delincuencia.

Finalmente, la diputada señaló que la bancada de la transformación en el Congreso del Estado de México continuará respaldando esta política pública para impulsar la participación de las juventudes y fortalecer el tejido social mediante acciones comunitarias y espacios que contribuyan a su bienestar.