¿Quién es Erika Vianey Potrero Terán? Se trata de la titular de la Dirección de Educación en Nezahualcóyotl, en el Estado de México, de quien te contamos los siguientes datos:

¿Quién es?

¿Qué edad tiene?

¿Quién es su esposo?

¿Qué signo zodiacal es?

¿Cuántos hijos tiene?

¿Qué estudió?

¿En qué ha trabajado?

¿Quién es Erika Vianey Potrero?

Erika Vianey Potrero Terán fue funcionaria pública en Nezahualcóyotl, Estado de México, desempeñándose como directora de Educación dentro de la administración municipal encabezada por Adolfo Cerqueda Rebolledo.

En el puesto, se encargó de coordinar programas educativos, supervisar actividades escolares y mantener relación con instituciones locales con proyectos para fortalecer el acceso a la enseñanza.

De la misma, realizó actividades para colaborar en iniciativas municipales relacionadas con la formación de estudiantes y el apoyo a comunidades escolares en distintas colonias del municipio.

Erika Vianey Potrero Terán (Especial)

¿Qué edad tiene?

No se ha difundido públicamente la edad de Erika Vianey Potrero, pues la información disponible solo hace referencia a su labor en el ayuntamiento.

¿Quién es su esposo?

Tampoco existe registros confirmados sobre el estado civil de la directora de Educación en Nezahualcóyotl, por lo que no se sabe si tiene esposo.

¿Qué signo zodiacal es?

Al no conocer la fecha de nacimiento de Erika Vianey Potrero, tampoco es posible establecer cuál es su signo zodiacal.

¿Cuántos hijos tiene?

La funcionaria municipal mantiene un perfil bajo en redes sociales, motivo por el que se desconoce su entorno familiar y por ende no se sabe si tiene hijos.

¿Qué estudió?

En lo que respecta a la formación académica con la qe cuenta la funcionaria municipal, el Registro Nacional de Profesionistas indica que estudió lo siguiente:

Técnico en Contabilidad en el CETIS 94 en 2017

Licenciatura en Derecho en el Centro Universitario Motolínia en 2025

¿En qué ha trabajado?

En cuanto a la experiencia laboral con la que cuenta, al no existir perfiles curriculares a su nombre, solo se tiene conocimiento sobre su paso en la Dirección de Educación de Nezahualcóyotl.