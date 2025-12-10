La denuncia de la joven Dashia acusando a su padre biológico de haber abusado sexualmente de ella, terminó en que ahora ella esté en la prisión de Barrientos en Tlalnepantla, Estado de México.

Familia de Dashia asegura que su padre biológico es poderoso, además de que sostienen que le fabricaron la carpeta luego de que fue encarcelada acusada de ser líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

El caso de Dashia en Tlalnepantla; tras denunciar abuso de su padre fue encarcelada

La detención de la joven Dashia en Tlalnepantla, Estado de México, ha llamado la atención porque su familia asegura que su caso fue fabricado por el poder que tiene su padre biológico.

Según la información compartida por varios periodistas como Ignacio Gómez Villaseñor y Nacho Lozano, la joven Dashia denunció que su padre biológico abusó sexualmente de ella.

Usando medicación con benzodiazepina fue que el padre de Dashia abusó sexualmente de ella en la casa que compartían luego de que comenzaron a tener relación en junio de 2025 y tras una prueba de paternidad que confirmaba su parentesco.

Sin embargo, al percatarse del abuso que vivió, la joven decidió irse de casa de su papá pactando a través de un tercero que él le daría pensión alimenticia, un carro y le pagaría sus estudios universitarios.

Fue el 26 de noviembre que su padre biológico la citó para darle el carro que le había prometido a Dashia, pero fue en ese momento que fue detenida por autoridades de Tlalnepantla.

➡️ | El papá de Dashia la drogó para abusar de ella



En 19 años, Dashia jamás había sido señalada por un delito. Ahora dicen que es del CJNG. Todo ocurre a días de que ella acusó a su papá, una persona de poder, de intento de violación. Lo peor, la @FiscaliaEdomex la encarceló. pic.twitter.com/g2ruYEW8le — Ignacio Gómez Villaseñor (@ivillasenor) December 7, 2025

Dashia fue acusada de ser líder del CJNG en Tlalnepantla

La joven Dashia que fue detenida tras acusar a su padre de abuso, se encuentra actualmente en la cárcel de Barrientos acusada de ser posible líder del CJNG en Tlalnepantla.

Según datos de las autoridades, Dashia fue detenida por ser cabecilla del CJNG teniendo el testimonio de una comerciante de micheladas que aseguró que cobró 5 mil pesos en septiembre como extorsión.

La denunciante asegura que Dashia asistió a su negocio y la amenazó con el cobro de derecho de piso o quemaría su negocio.

Ante ello, la madre de la joven asegura que hay inconsistencias en las declaraciones de la denunciante, además de que subraya que el delito de su hija es fabricado por su padre como castigo a no guardar silencio ante el abuso que cometió.

“No hay videos, no hay fotos, no hay nada ¿dónde están los que culpan a mi hija?”. Marisol Rubio, madre de Dashia.

Por otra parte, la madre de Dashia señaló que mientras la denuncia que su hija puso contra su padre biológico no ha tenido progreso, ella ya fue vinculada a proceso por el supuesto delito de extorsión.