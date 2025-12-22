Dashia Rocío, mujer que denunció a su padre por abuso, llevará su proceso por presunta extorsión en libertad.

La joven de 19 años fue detenida por presunta extorsión y nexos con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Dashia Rocío llevará proceso en libertad tras presunta acusación falsa

La Secretaría de Mujeres, bajo la dirección de Citlalli Hernández, intervino para que Dashia Rocío llevará su proceso en libertad.

El proceso en contra de Dashia Rocío seguirá abierto y un jude determinará la situación jurídica de la joven.

Según narró la madre de Dashia Rocío, hace unos meses se reencontró con su padre y comenzaron a vivir juntos.

El caso de Dashia en Tlalnepantla. (Especial)

Dashia Rocío denunció que su padre le hizo tocamientos y luego la medicó con cleonazepa e intentó abusar sexualmente de ella.

La joven regresó a vivir con su madre y su papá trató de convencerla que regresara a vivir con él e incluso trató de rentarle un departamento.

Ante la negativa de la joven, el sujeto le prometió regalarle un auto y la citó en una agencia el 26 de diciembre.

Al acudir a la cita, Dashia Rocío fue detenida por 10 agentes y trasladada al Centro de Reinserción Social de Barrientos.

El caso indignó a la sociedad, pues la madre de Dashia Rocío denuncia que el caso fue fabricado y que el padre de la joven tiene influencias.

Dashia Rocío (Especial)

Denuncia abuso de autoridad en el caso de Dashia Rocío

Dashia Rocío menciona que ha dormido en el suelo dentro de la prisión, incluso ha pasado hambre y frío.

El caso llegó a la Secretaría de las Mujeres y se reunió con Marisol, madre de Dashia Rocío, para poyarla en el caso.

La Secretaría de las Mujeres reveló que lograron cambiar la medida cautelar de Dashia Rocío y podrá defender su inocencia desde la libertad.