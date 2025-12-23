A casi un mes de que Dashia fuera llevada al penal de Barrientos en el Estado de México, la joven llevará su proceso en libertad.

Dashia fue acusada de extorsión, pero su familia asegura que su carpeta fue fabricada.

Dashia es liberada del penal de Barrientos; aún es acusada de extorsión

La joven Dashia fue liberada del penal de Barrientos luego de haber sido acusada de extorsión por su padre, asegurando que es líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en Tlalnepantla, Estado de México.

Según lo narrado a Nacho Lozano por la familia, su padre biológico la citó en una agencia de carros para darle el obsequio, pero ahí fue detenida acusada de extorsión a locatarios de la zona.

Ante ello y bajo el argumento de que Dashia no representaba un peligro para la víctima, un juez ordenó que viviera su proceso en libertad.

Por otra parte, la joven asegura que la carpeta que le crearon en la Fiscalía tiene varios delitos para hacer la pena más grande.

“Pusieron cosas que van aumentando el delito”. Dashia, joven acusada de ser del CJNG.

El motivo que habría llevado a esto fue que Dashia acusó a su padre, quien dice es influyente, de haber abusado de ella, por lo que pidió “que me dejen en paz”.