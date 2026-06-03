Ricardo Moreno reafirmó su compromiso con la recuperación de calles en Toluca para mejorar las condiciones de movilidad de las y los habitantes en sus traslados a centros de trabajo, escuelas y hogares.

Como parte de esta estrategia, el gobierno municipal ha atendido 52 mil 446 baches, lo que ha permitido recuperar 302 mil 773 metros cuadrados de superficie vial en 806 calles distribuidas en las 48 delegaciones del municipio. Los avances pueden consultarse a través de la plataforma de Supervisión Inteligente.

Ricardo Moreno fortalece la movilidad con rehabilitación de más de 806 calles en Toluca

Durante la Quincuagésima Sesión Ordinaria de Cabildo, también se aprobaron diversos beneficios para las familias toluqueñas, entre ellos la exención del pago de distintas actas informativas durante las jornadas que se realizarán en el municipio hasta el próximo 31 de diciembre.

Ricardo Moreno Bastida explicó que esta medida busca apoyar la economía de los sectores más vulnerables que participan en las actividades organizadas por el Gobierno municipal, algunas de ellas en coordinación con autoridades estatales y federales.

Ricardo Moreno refuerza rehabilitación de calles y bacheo en Toluca. (Cortesía)

Asimismo, se determinó que las actas informativas emitidas por el Centro de Mediación, Conciliación y Justicia Restaurativa, a través de las Oficialías Mediadoras Conciliadoras en Materia Comunitaria 1 y 2, podrán expedirse de manera gratuita durante las jornadas comunitarias que se desarrollen en Toluca.

Con estas acciones, el Gobierno municipal mantiene una estrategia integral que combina la rehabilitación de vialidades, el fortalecimiento de la movilidad urbana y el impulso de medidas que contribuyan al bienestar y la economía de las familias toluqueñas.