El alcalde Ricardo Moreno reiteró la postura de cero tolerancia ante cualquier abuso de autoridad y refrendó el compromiso del Gobierno de Toluca de actuar con estricto apego a la ley y respeto a los derechos de las personas.

Lo anterior, tras los hechos registrados el pasado sábado en las inmediaciones del estadio Nemesio Díez, donde un video difundido en redes sociales muestra un presunto caso de abuso de autoridad por parte de un elemento policial.

La autoridad municipal informó que ya tiene conocimiento del material audiovisual y señaló que la revisión del caso se llevará a cabo conforme a la normatividad vigente para determinar las circunstancias en que ocurrieron los hechos y sus posibles consecuencias.

Ricardo Moreno ordena investigación para deslindar responsabilidades

Ante esta situación, el alcalde instruyó de manera inmediata a la Unidad de Asuntos Internos, encabezada por Josué Negrete, para iniciar una investigación que permita reunir todos los elementos necesarios y esclarecer lo ocurrido.

El objetivo de la revisión es determinar si existió alguna actuación irregular y, en su caso, establecer las responsabilidades correspondientes conforme a la ley.

Asimismo, el Gobierno municipal advirtió que cualquier conducta contraria a los protocolos institucionales será sancionada de acuerdo con la normatividad aplicable.

La administración de Toluca reiteró su compromiso de mantener una corporación policial profesional, cercana a la ciudadanía y respetuosa de los derechos humanos, por lo que dejó claro que el uso desproporcionado de la fuerza no tiene cabida dentro de la institución.