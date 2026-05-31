Ricardo Moreno reforzó la seguridad y la movilidad en el Mercado Palmillas mediante 20 operativos realizados entre enero y mayo de 2026, que dejaron como resultado la remisión de 82 vehículos y nueve motocicletas al corralón, además de la detención de una persona por robo con violencia.

Con estas acciones, el Gobierno municipal incrementó la vigilancia y los operativos tanto al interior como en los alrededores del tianguis, con el objetivo de brindar mayor seguridad a comerciantes, visitantes y vecinos de la zona.

Ricardo Moreno fortalece la seguridad y libera espacios en el Mercado Palmillas

Las unidades aseguradas incumplían disposiciones del Reglamento de Tránsito, por lo que su retiro permitió liberar vialidades, recuperar espacios de circulación y mejorar la movilidad en uno de los puntos comerciales más concurridos de Toluca.

Durante uno de los despliegues, elementos de la Policía Municipal detuvieron a José Cristian “N”, señalado por presuntamente despojar de mercancía a una comerciante utilizando un arma punzocortante.

La mercancía fue recuperada y el presunto responsable quedó a disposición de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México por su probable participación en el delito de robo con violencia.

En cada operativo participaron alrededor de 150 elementos de seguridad y sustentabilidad vial, quienes realizaron labores de vigilancia, control de tránsito, prevención del delito y recuperación de espacios públicos.