Delfina Gómez Álvarez, gobernadora del Estado de México, reconoció la inauguración de la última etapa del Tren “Insurgente” Interurbano México–Toluca como una obra histórica que transformará la movilidad y la calidad de vida de miles de familias mexiquenses.

Delfina Gómez reconoce a Claudia Sheinbaum por obra de alto impacto social

Durante la Mañanera del Pueblo, encabezada por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, la mandataria mexiquense destacó el alcance social del proyecto, al conectar dos de las zonas metropolitanas más grandes del país: el Valle de México y el Valle de Toluca, mediante un sistema de transporte seguro, moderno, eficiente y con tecnología de punta.

La gobernadora subrayó que el Tren Insurgente permitirá reducir los tiempos de traslado, disminuir el estrés cotidiano de quienes se trasladan por trabajo, estudio o actividades familiares, además de contribuir a la reducción del tráfico vehicular y del impacto ambiental en la región.

Delfina Gómez reconoce avance en movilidad en el Valle de México con Tren Insurgente México-Toluca. (Cortesía)

Asimismo, recordó que en el Estado de México 2026 es “El Año de las Obras”, por lo que reiteró la disposición de su gobierno para trabajar de manera coordinada con el Gobierno de la Ciudad de México y la Federación.

Finalmente, Delfina Gómez afirmó que proyectos de esta magnitud reflejan el compromiso de los gobiernos de la transformación con el bienestar del pueblo y con el desarrollo integral de la zona centro del país.