Gracias a las estrategias de la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, y de la alcaldesa de Ecatepec, Azucena Cisneros Coss, el municipio registró una reducción del 53% en delitos.

Durante la Mesa de Paz estatal se explicó que este resultado ha sido gracias a la coordinación entre los tres órdenes de gobierno, junto con el Plan Oriente; asimismo, se detallaron las estrategias en materia de seguridad.

“Estamos saliendo de la reunión de Mesa de Paz, son muchos temas los que vimos con la Gobernadora, el Fiscal (José Luis Cervantes), con seguridad pública, y el secretario de Gobierno, vamos avanzando” Azucena Cisneros, alcaldesa de Ecatepec

Mesa de Paz estatal fortalece estrategia de seguridad en Ecatepec

Azucena Cisneros señaló que la estrategia de seguridad Mando Unificado, que tuvo la participación de elementos policiales municipales, estatales y federales, obtuvo una baja histórica en carpetas de investigación en Ecatepec.

Ecatepec registra disminución histórica de delitos con Mando Unificado (Cortesía)

Asimismo, aseguró que las Mesas de Paz se replicaron en 27 sectores de Ecatepec con el objetivo de atender las causas de violencia, así como definir estrategias de atención y prevención de delitos como robo de vehículo, a casa habitación, a transeúnte y a transporte público, los cuales también registraron una reducción en comparación con el 2025.

Entre las estrategias de seguridad de Ecatepec durante el 2025 se tienen:

42 mil 350 operativos

Mil 962 dispuestas a disposición

Detención de dos mil 479 personas como presuntos participantes en delitos

203 armas de fuego aseguradas

La alcaldesa detalló que la estrategia de seguridad del municipio incluye, además del operativo, acciones para recuperar la paz y la tranquilidad, como lo son los Senderos Seguros, rescate a espacios públicos, repavimentación y obra pública.

Ecatepec registra disminución histórica de delitos con Mando Unificado (Cortesía)

Finalmente, señaló que Ecatepec es el municipio con el mejor desempeño anual entre las entidades que forman parte del Mando Unificado, impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum.

Con estas estrategias, el gobierno de Ecatepec reafirma su compromiso de mantener estrategias que mejoren la seguridad en el municipio y garantizar una mejor calidad de vida para las y los ciudadanos.