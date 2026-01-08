Daniel Sibaja quedaría fuera del gabinete de Delfina Gómez por alza en el transporte en Edomex; presentaría su renuncia en las próximas horas.

El 15 de octubre de 2025 sed aumentó el pasaje en el Estado de México, pasando de 12 a 14 pesos la tarifa mínima.

Daniel Sibaja dejaría su cargo en el gabinete de Delfina Gómez por el ‘Tarifazo’

Se sospecha que en las próximas horas Daniel Sibaje presentará su renuncia a la Secretaría de Movilidad del Estado de México (Semov), tras el aumento al pasaje en la entidad.

Los rumores iniciaron el miércoles 7 de enero, luego de que Daniel Sibaja acompañara a la gobernadora Delfina Gómez al banderazo de inicio de la reconstrucción del Periférico Norte.

Daniel Sibaja informó que Grupo Alfa será la empresa a cargo de la construcción de la línea 3 de Mexibus. (cortesia)

Daniel Sibaja no utilizó la vestimenta oficial de los miembros del gabinete, lo que generó rumores sobre su próxima salida del Semov.

Trascendió que Delfina Gómez habría pedido la renuncia de Daniel Sibaja desde octubre de 2025, cuando se confirmó el ‘Traifazo’.

La Secretaría de Movilidad aumentó 2 pesos el pasaje, provocando el descontento de los ciudadanos.

Daniel Sibaja también está relacionado con escándalos por denuncias por sobreprecios, obras inconclusas y fue exhibido por su lujosa boda en Morelos, la cual habría costado 5 millones de pesos.

La renuncia de Daniel Sibaja se confirmará en las próximas horas y se informará el nombre de su reemplazo.

Delfina Gómez anuncia tarifa preferencial a adultos mayores con tarjeta del INAPAM en transporte público. (Cortesía )

¿Daniel Sibaja obtendrá otro cargo público? Esto se dice

Presuntamente Daniel Sibaja estaría por tomar un cargo en el gobierno federal, pero esta información no se ha confirmado.

Daniel Sibaja no ha confirmado o desmentido su renuncia a la Secretaría de Movilidad del Estado de México.

Pero el jueves 8 de enero hizo un en vivo desde su oficina, para hablar de los nuevos proyectos de la Secretaría de Movilidad este 2026.

El secretario de la Semov asegura que ya hay obras licitadas como:

Trolebús Ixtapaluca

Líneas Mexibús 5 y 7

Obras en la zona oriente de Edomex

Además, Daniel Sibaja destacó que a partir del 19 de enero iniciará la certificación de operadores de transporte público, que constará con una capacitación de 10 horas.