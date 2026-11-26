Cuautitlán Izcalli registró una reducción de 40.3 por ciento en homicidios dolosos durante el periodo de enero a octubre de 2026, en comparación con los mismos meses de 2024, de acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

Durante la conferencia de prensa El Poder del Pueblo, el alcalde Daniel Serrano Palacios presentó los indicadores de incidencia delictiva y destacó la tendencia a la baja de este delito, considerado entre los que más afectan la tranquilidad de la población.

Daniel Serrano reporta menos homicidios dolosos en Cuautitlán Izcalli

Los registros del SESNSP indican que los homicidios dolosos pasaron de 72 casos entre enero y octubre de 2024 a 43 durante el mismo periodo de 2026. Esta variación representa una disminución de 40.3 por ciento.

Al comparar los primeros diez meses de 2026 con el mismo periodo de 2025, también se observa una reducción de 37.7 por ciento, al pasar de 69 a 43 casos.

El gobierno municipal señaló que el comportamiento histórico de este delito muestra una tendencia descendente respecto a años anteriores. Durante la presentación, el alcalde atribuyó estos resultados a las acciones de prevención, vigilancia y coordinación entre las instituciones de seguridad de los tres órdenes de gobierno.

Cuautitlán Izcalli mantiene acciones de prevención y coordinación en seguridad

Daniel Serrano afirmó que la disminución de homicidios dolosos representa un avance en la estrategia municipal de seguridad y en los esfuerzos para contener los delitos de alto impacto.

El presidente municipal indicó que su administración mantiene el fortalecimiento de las acciones de vigilancia y prevención, así como la colaboración con las autoridades estatales y federales.

El Gobierno de Cuautitlán Izcalli informó que continuará con el seguimiento de los indicadores delictivos y el trabajo coordinado entre las instituciones de seguridad, con el propósito de mantener los resultados y reforzar la capacidad de respuesta ante los delitos.

De acuerdo con el reporte municipal, estas acciones forman parte de la estrategia para mejorar las condiciones de seguridad de las y los habitantes de Cuautitlán Izcalli.