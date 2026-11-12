Daniel Serrano informó que el Ayuntamiento de Cuautitlán Izcalli ha identificado y reportado 32 puntos con posible actividad delictiva ante la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM). De los 31 cateos realizados en esos sitios, 26 tuvieron resultados positivos, lo que equivale a cerca del 84 por ciento.

Durante su conferencia El Poder del Pueblo, el presidente municipal explicó que la participación del Gobierno local consiste en detectar lugares de interés y proporcionar información a las autoridades ministeriales para fortalecer sus investigaciones y facilitar las intervenciones correspondientes.

Daniel Serrano informa resultados de cateos en Cuautitlán Izcalli

El alcalde detalló que los 31 cateos efectuados corresponden aproximadamente al 97 por ciento de los 32 puntos reportados por el Gobierno Municipal ante la Fiscalía mexiquense.

De acuerdo con los datos presentados, 26 diligencias arrojaron resultados positivos, mientras que las cinco restantes no tuvieron ese resultado. El porcentaje reportado por el Ayuntamiento refleja los hallazgos de las intervenciones y no representa, por sí mismo, una resolución judicial sobre posibles responsabilidades.

Daniel Serrano destacó que las investigaciones y los cateos son encabezados por la FGJEM, institución que tiene las atribuciones para desarrollar las diligencias correspondientes. El municipio, por su parte, proporciona información y acompaña las acciones cuando es requerido.

Cuautitlán Izcalli reporta 84% de cateos positivos en puntos investigados (Cortesía )

Cateos en Cuautitlán Izcalli alcanzan 24 colonias y comunidades

Las intervenciones derivadas de los reportes municipales han tenido presencia en 24 colonias y comunidades de Cuautitlán Izcalli. Entre las zonas mencionadas se encuentran Infonavit Norte, Centro Urbano, Atlanta, Bosques del Alba, Cofradía de San Miguel, La Piedad, San Francisco Tepojaco, San Mateo Ixtacalco y Santa María Guadalupe La Quebrada.

El presidente municipal reiteró que el Ayuntamiento mantendrá la colaboración con las autoridades estatales mediante la detección de sitios con probable actividad ilícita y el acompañamiento a las diligencias ministeriales.

Asimismo, señaló que estas acciones forman parte de la coordinación interinstitucional en materia de seguridad, que también contempla operativos permanentes entre las distintas corporaciones.

Con estos trabajos, el Gobierno de Cuautitlán Izcalli busca contribuir a las investigaciones de la Fiscalía y mantener la coordinación con las instituciones responsables de atender los delitos en el municipio.