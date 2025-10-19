Los dos agresores que dieron a beber ácido a un alumno dentro de un plantel del Conalep en el estado de Sonora, serían acusados de intento de homicidio.

Hasta el momento se desconoce si la madre del joven que fue atacado presentó una denuncia ante las autoridades, aunque debido a la gravedad de lo ocurrido el caso podría ser investigado por la Fiscalía de Sonora.

Alumno de Conalep atacado con ácido: agresores pueden ser acusados de intento de homicidio; menor sufrió quemaduras internas

Dos jóvenes señalados por dar a beber ácido a un compañero como parte de una “broma” en el Conalep de San Luis Río Colorado, Sonora, podrían ser acusados por el delito de homicidio culposo en grado de tentativa.

Y es que de acuerdo con los reportes médicos, el joven agredido sufrió quemaduras internas en su garganta y esófago, lo que subrayaron pudo provocarle la muerte.

Ante estos hechos la madre del menor agredido exigió justicia a las autoridades, sin especificar si se presentó una denuncia por lo sucedido dentro de un plantel del Conalep ante las autoridades correspondientes.

No obstante, ante la gravedad de los hechos, la Fiscalía de Sonora podría investigar de oficio lo ocurrido, toda vez que se tienen plenamente identificados a los dos agresores.

Incluso el propio plantel del Conalep en San Luis Río Colorado, Sonora, informó que ambos agresores ya fueron expulsados de la institución, sin que se revelaran sus nombres.

Ambos fueron señalados de posible bullying hacia su compañero, por lo que también estos hechos podrían ser investigados por las autoridades educativas.

En tanto, el joven agredido continúa bajo observación, a la espera de evaluar su recuperación y descartar posibles secuelas tras haber sido obligado a ingerido ácido.