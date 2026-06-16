Comuneros de San Pedro Atlapulco, Estado de México, y talamontes se enfrentaron en el municipio de Ocoyoacac luego de que hombres fueron sorprendidos mientras cargaban madera en camionetas en La Marquesa.

Los comuneros de Atlapulco quemaron tres camionetas durante el enfrentamiento que presuntamente eran usadas para sacar madera de la zona.

Comuneros de Atlapulco queman camionetas de talamontes en La Marquesa (Especial)

Comuneros y talamontes se enfrentan en Atlapulco por tala en La Marquesa

El pasado 15 de junio se reportó un enfrentamiento entre comuneros de Atlapulco y talamontes ante la tala en la zona boscosa de La Marquesa en el municipio de Ocoyoacac.

El enfrentamiento ocurrió luego de que los comuneros sorprendieron a los talamontes cargando al menos seis camionetas tipo pick up con madera de la zona boscosa.

Luego de ser sorprendidos, los talamontes decidieron huir en 3 de las camionetas que habían cargado, por lo que abandonaron 3 más.

Ante el enojo, los comuneros de Atlapulco tomaron las 3 camionetas abandonadas y las llevaron hasta la carretera libre México-Toluca, donde las quemaron.

Comuneros queman camionetas de talamontes como protesta ante la tala en La Marquesa

Los comuneros de Atlapulco quemaron las camionetas de los talamontes que abandonaron tras ser enfrentados por la tala de árboles en la zona boscosa de La Marquesa como protesta.

Esto luego de que los pobladores de Atlapulco exigieran a las autoridades para seguir a los talamontes sin recibir ninguna respuesta.

Alrededor de las 18:30 horas, los comuneros atravesaron las 3 camionetas en la carretera libre México-Toluca para quemarlas, lo que ocasionó el cierre de la circulación en ambos sentidos.

Asimismo, resaltaron que los talamontes han devastado decenas de hectáreas sin que las autoridades tomen acciones para impedir el saqueo.