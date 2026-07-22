La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, y la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, encabezaron la Mañanera del Pueblo desde las instalaciones del Centro de Control, Comando, Comunicación, Cómputo y Calidad (C5) de Toluca.

Previo a la conferencia, ambas mandatarias sostuvieron una reunión del Gabinete de Seguridad para dar seguimiento a la estrategia coordinada en materia de seguridad pública y a las acciones orientadas a fortalecer la construcción de la paz en la entidad.

En la reunión participaron el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch; la secretaria Ejecutiva del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Marcela Figueroa Franco; el secretario General de Gobierno del Estado de México, Horacio Duarte Olivares; el secretario de Seguridad del Estado de México, Cristóbal Castañeda Camarillo; y el fiscal General de Justicia del Estado de México, José Luis Cervantes Martínez, además de integrantes del Gabinete de Seguridad del Gobierno de México.

Delfina Gómez destaca avances en seguridad y coordinación con el Gobierno de México

La gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, afirmó que la coordinación permanente con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, fortalece la transformación del Estado de México mediante políticas públicas alineadas entre los tres órdenes de gobierno.

La mandataria destacó que uno de los resultados de este trabajo conjunto ha sido el fortalecimiento de las Mesas de Paz y la implementación del Mando Unificado en la Zona Oriente, estrategia que actualmente opera en 15 municipios del Estado de México.

Gobierno federal impulsa obras para el Oriente del Estado de México

La gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, reconoció el respaldo del Gobierno de México para impulsar el Plan Integral para el Oriente del Estado de México, el cual contempla 121 obras y acciones con una inversión inicial superior a 75 mil millones de pesos, recursos que, aseguró, han sido ampliados con el apoyo de la administración federal.

Asimismo, reiteró el compromiso de su gobierno para trabajar de manera coordinada con la Federación y garantizar que los programas sociales, las obras de infraestructura y las acciones en materia de seguridad lleguen a quienes más lo necesitan en la entidad.