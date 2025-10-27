Bloqueos múltiples afectan Ecatepec en el Estado de México y la Ciudad de México (CDMX), por parte de piperos de agua que reclaman a autoridades que les permitan trabajar en su sector.

Lo anterior por la ejecución de la Operación Caudal encabezado por las autoridades mexiquense que buscan detener las tomas ilegales y frenar la venta irregular de agua o como es comúnmente conocido como el “huachicol de agua”.

Según piperos de agua este tipo de acciones afecta su capacidad para la distribución del líquido vital, debido a que hubo un cierre de pozos “ilegales”.

Es por ello que decidieron realizar múltiples bloqueos en diferentes puntos de Ecatepec, entre el Estado de México y la CDMX de los que señalan presuntamente al Sindicato 25 de marzo de estar detrás de estas acciones.

Señalan al Sindicato 25 de marzo por los bloqueos de piperos en Ecatepec

Por un comunicado falso que circula en redes sociales señalaban al Sindicato 25 de marzo de estar detrás de los bloqueos de los piperos de agua en Ecatepec, Estado de México.

En el supuesto comunicado advertían el cierre de diferentes puntos de Ecatepec, en el Estado de México, así como los que conectan con la CDMX si es que no tenían respuesta de “volver a abrir los pozos cerrados”.

El comunicado estaba firmado con el nombre de “Sindicato Nacional 25 de Marzo”, sin embargo en sus redes sociales ellos mismos desmintieron dicho documento, así como la convocatoria de la misma.

“El Sindicato Nacional de Transportistas y Constructores 25 de Marzo les informa que el comunicado que circula sobre una supuesta convocatoria urgente es completamente FALSO.Pedimos a todos nuestros agremiados no dejarse llevar por información falsa y mantenerse atentos únicamente a los canales de comunicación oficiales del sindicato.La unión se demuestra con responsabilidad y verdad.” Sindicato Nacional 25 de Marzo en Facebook

Comunicado falso del Sindicato Nacional 25 de Marzo (Sindicato Nacional 25 de Marzo en Facebook)

Pese a este señalamiento hay versiones de que las autoridades mexiquenses apuntan al Sindicato 25 de Marzo como un grupo vinculado a la extorsión que genera afectaciones económicas y de seguridad a ciudadanos de Ecatepec.

Mientras que en su página de Facebook del Sindicato Nacional 25 de Marzo de identifican como "asociación de trabajadores, cuyo objetivo es la defensa de los derechos laborales."

Incluso en su mismo logo asegura que en sus miembros están trabajadores, transportistas y constructores.

Sindicato 25 de marzo (Sindicato 25 de marzo en Facebook)

Los bloqueos que piperos de agua en Ecatepec y otros puntos que iniciaron el lunes 27 de octubre desde primera hora, por los que apuntan al Sindicato 25 de marzo se mantienen en: