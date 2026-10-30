El feminicida serial Andrés Filomeno Mendoza, apodado el Caníbal de Atizapán, murió a los 78 años por causas naturales en un penal del Estado de México.

Tras realizársele la necropsia de ley, el cuerpo de Andrés Filomeno Mendoza Celis permanece resguardado por las autoridades, quienes se encuentran buscando a su hermana para entregarle sus restos.

De acuerdo con el periodista Osvaldo Müller, la hermana del Caníbal de Atizapán se encuentra alejada de toda la situación. En caso de que ningún familiar lo reclame será depositado en una fosa común.

Autoridades buscan a la hermana del Caníbal de Atizapán para entregarle sus restos

Tras practicársele la necropsia de ley para confirmar que su deceso ocurrió por causas naturales a los 78 años en el penal de Tenango del Valle, autoridades esperan que un familiar reclame los restos de Andrés Filomeno Mendoza Celis.

El cuerpo del Caníbal de Atizapán permanece bajo resguardo de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM).

El periodista Osvaldo Müller reveló que las autoridades han intentado contactar a su hermana, quien vive fuera de la Ciudad de México y se ha mantenido distanciada.

Sin embargo, hasta el momento no han tenido éxito por lo que se desconoce si acudirá a las autoridades para reclamar el cadáver.

Si concluye el plazo legal fijado por las autoridades (de hasta 30 días) sin que nadie presente la documentación requerida para reclamarlo, su cuerpo será depositado en una fosa común.

Familiares de las víctimas del Caníbal de Atizapán están preocupadas de que las autoridades abandonen sus casos

Tras la muerte de Andrés Filomeno Mendoza Celis, las familias de sus víctimas enfrentan incertidumbre y manifiestan un profundo enojo respecto al respaldo de las autoridades y la reparación del daño.

Los familiares expresan preocupación de que, al haber muerto el feminicida, el Estado las deje a la deriva y abandone el seguimiento a sus casos.

Familias como la de Rubicela Gallegos señalan que no han tenido un acceso real a la reparación del daño.

Aunque se otorga una pensión de alrededor de 5,000 pesos mensuales para el hijo huérfano de la víctima, su abuelo ha denunciado públicamente que dicha cantidad es insuficiente para garantizar el futuro y sustento del menor.

Las familias critican que el gobierno considere que la entrega de un apoyo económico menor es suficiente, demandando una verdadera restitución e intervenciones integrales para los huérfanos y deudos afectados por décadas de crímenes.