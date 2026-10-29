Andrés Filomeno Mendoza Celis, conocido como el “Caníbal de Atizapán”, murió a los 78 años de edad dentro de su celda en el penal de Tenango del Valle, ubicado en el Estado de México.

Las autoridades confirmaron que su deceso ocurrió por causas naturales durante la madrugada del 29 de octubre, mientras cumplía múltiples condenas por feminicidio y desaparición.

En agosto del 2025, Andrés Filomeno Mendoza había enfrentado complicaciones graves de salud debido a neumonía y diabetes, lo que requirió su hospitalización temporal antes de regresar a prisión.

“El Caníbal de Atizapán” murió dentro del penal de Tenango del Valle

Andrés Filomeno Mendoza murió en la madrugada del 29 de octubre a los 78 años de edad. Fue hallado sin vida al interior de su celda en el Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Tenango del Valle, Estado de México.

Autoridades e informes oficiales confirmaron que el deceso ocurrió por causas naturales asociadas al deterioro paulatino de su salud y a su avanzada edad.

Andrés Filomeno Mendoza se encontraba alojado en un área para personas adultas mayores y vulnerables. Padecía enfermedades crónicas graves, entre ellas diabetes mellitus tipo 2, estenosis traqueal y neumonía (bacteriana y nosocomial).

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