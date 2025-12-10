Se da a conocer que sobrevivió el gato golpeado brutalmente por “El Cuba” en el mercado de la colonia Nuevo Laredo, en Ecatepec.

Mientras que el gato se encuentra bajo observación, la Fiscalía del Edomex investiga maltrato animal y pide ayuda a la ciudadanía para dar con el paradero del presunto responsable.

A través de la cuenta de X del periodista Fernando Cruz, se dio a conocer que el gato que fue brutalmente agredido en un mercado en Ecatepec, Estado de México sobrevivió.

De acuerdo con la publicación, policías de Ecatepec localizaron al gato que fue agredido por un hombre identificado como “El Cuba”.

Pese a la brutal agresión, el gato habría sido asegurado y trasladado a la dirección de bienestar animal donde estará bajo observaciones.

Hasta el momento se desconocen más detalles sobre el estado de salud del gato.

Cabe recordar que el video de la agresión al gato indignó a los usuarios por la forma tan cruel que se agredió al animalito, por lo que exigen que se haga justicia.

Fiscalía del Edomex investiga a “El Cuba” por maltrato animal

Mientras que el gato estaría bajo observación, la Fiscalía del Edomex ya inició la carpeta de investigación por el delito de maltrato animal.

Además se dio a conocer que autoridades de los tres niveles de gobierno intensificaron su búsqueda del agresor que fue identificado en redes sociales como un carnicero apodado “El Cuba”.

El gobierno de Ecatepec informó que elementos municipales trabajan en coordinación directa con la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM).

En medio de las investigaciones, autoridades municipales hicieron un llamado a la ciudadanía para que proporcione información que ayude a dar con el paradero del agresor.